Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 36,00 puan azalarak 11.012,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.943,54 puanı, en yüksek 11.070,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 1,22 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 12.179,74 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 53'ü geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 837 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 837 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5 milyon 215 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,37, bileşik getirisi yüzde 39,68 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,4778, satışta 41,6440 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,4694, satışta 41,6355 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3444 ve dolar/yen paritesi 147,990 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 azalışla 66 dolardan işlem görüyor.