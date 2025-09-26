Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 226,36 puan azalarak 11.151,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,73 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.137,17 puanı, en yüksek 11.366,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 313,90 puan ve yüzde 2,50 azalışla 12.261,95 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,43, mali endeks yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 1,55 ve teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 82'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ile İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

.- Altının ons fiyatı 3 bin 779,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 779,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 milyon 165 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,52, bileşik getirisi yüzde 39,86 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,3889, satışta 41,5548 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,3660, satışta 41,5317 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3412 ve dolar/yen paritesi 149,431 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 69,8 dolardan işlem görüyor.