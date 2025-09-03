Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 139,8 puan azalarak 10.737,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,07 puan azalışla önceki kapanışının hemen altında, 10.877,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.612,31 puanı, en yüksek 10.877,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 194,52 puan ve yüzde 1,63 değer kaybederek 11.711,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 2,64, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 2,16 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 68'i geriledi. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 564,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 564,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 4 milyon 708 bin 999,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,20, bileşik getirisi yüzde 40,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0563, satışta 41,2208 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,0480, satışta 41,2125 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1679, sterlin/dolar paritesi 1,3445 ve dolar/yen paritesi 148,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 azalışla 67,4 dolardan işlem görüyor.