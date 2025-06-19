Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybıyla 9.102,02 puandan tamamladı. Gün içinde en yüksek 9.294,69 puanı gören endeksin kapanış değeri önceki günle karşılaştırıldığında 94,11 puan azalış gösterdi. Altın fiyatları ve döviz kurları da güncel rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94,11 puan azalarak 9.102,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 ve 42,68 puan artışla 9.238,81 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.092,69 puanı, en yüksek 9.294,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kaybıyla 9.102,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 109,96 puan ve yüzde 1,08 kayıpla 10.101,46 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 76'sı geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 369 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 369 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi de yüzde 43,24 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,4525, satışta 39,6106 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,3953, satışta 39,5531 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 145,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,9 artışla 77,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.