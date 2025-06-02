Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti
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BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.008,87 puandan kapattı. Bankacılık endeksi artış gösterirken, inşaat sektörü kazandırdı, spor sektörü ise geriledi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler yurt içi piyasaları da etkiledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.008,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,02 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 4,18 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor. ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken bu durum yurt içi piyasalarda da kendini gösterdi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Avro bölgesinde enflasyon, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.

Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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