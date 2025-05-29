Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 9.170,56 puandan kapatarak 7,14 puan azalma yaşadı. Gün içinde en yüksek 9.265,55 puana ulaşan endeks, kapanışta %0,08 değer kaybetti. Altın fiyatları da düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,14 puan azalarak 9.170,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 59,46 puan ve yüzde 0,65 artışla 9.237,16 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.162,41 puanı, en yüksek 9.265,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybıyla 9.170,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 12,46 puan ve yüzde 0,12 kayıpla 10.124,79 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,48 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 56'sı geriledi. 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 318 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 318 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 155 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,83, bileşik getirisi de yüzde 43,80 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,9938, satışta 39,1501 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,9535, satışta 39,1096 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 144,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,5 azalışla 63,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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