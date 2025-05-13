Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,90 puan azalarak 9.700,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,06 puan ve yüzde 0,29 azalışla 9.719,01 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.652,09 puanı, en yüksek 9.747,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kaybıyla 9.700,17 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 64,36 puan ve yüzde 0,60 kayıpla 10.645,25 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,17 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 50'si geriledi 1'i yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN, Türkiye İş Bankası ile Türk Hava Yolları, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 250 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 250 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 4 milyon 103 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,6852, satışta 38,8402 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,6490, satışta 38,8039 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 147,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 artışla 66 dolardan işlem görüyor.