Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Ankara'da konser verecekti, bakanlık iptal etti
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 9.700,17 puandan kapatırken, BIST 30 endeksi de 10.645,25 puana geriledi. Altının ons fiyatı 3.250 dolara ulaşırken, döviz kurları ve petrol fiyatları ise takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,90 puan azalarak 9.700,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,06 puan ve yüzde 0,29 azalışla 9.719,01 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.652,09 puanı, en yüksek 9.747,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kaybıyla 9.700,17 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 64,36 puan ve yüzde 0,60 kayıpla 10.645,25 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,17 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 50'si geriledi 1'i yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN, Türkiye İş Bankası ile Türk Hava Yolları, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 250 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 250 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 4 milyon 103 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,6852, satışta 38,8402 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,6490, satışta 38,8039 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 147,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 artışla 66 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.