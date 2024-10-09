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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Açılışı Düşüşle Gerçekleştirdi

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BIST 100 endeksi, güne 9.043,91 puandan başlayarak yüzde 0,01'lik bir düşüş yaşadı. Bankacılık ve holding endekslerinin değişim gösterdiği piyasada, en çok kazandıran sektör sigorta oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 düşüşle 9.043,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,98 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.043,91 puana düştü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 0,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 9.044,89 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi

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