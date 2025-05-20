Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 154,35 Puan Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 154,35 Puan Düştü
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BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9.514,01 puanı görebekle günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 değer kaybıyla tamamladı. Altın ve döviz fiyatlarındaki değişim de dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 154,35 puan azalarak 9.514,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,18 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.666,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.514,01 puanı, en yüksek 9.683,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 değer kaybıyla 9.514,01 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 170,73 puan ve yüzde 1,61 kayıpla 10.444,36 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 3,10 ve hizmetler endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 73'ü geriledi, 2 tanesi ise yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 278 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 278 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 4 milyon 110 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,88, bileşik getirisi de yüzde 44,46 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,7438, satışta 38,8990 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,5674, satışta 38,7219 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 144,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 64,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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