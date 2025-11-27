Haberler

Borsa İstanbul'da Aralık Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne %0,52 yükselişle 12.325,00 puandan başladı. Yükselişine devam eden endeks kontratı, teknik açıdan 12.400 ve 12.500 seviyelerini direnç olarak belirliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,52 yükselişle 12.325,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,13 artışla 12.261,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.322,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,52 üzerinde 12.325,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor.

Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.

ABD'de tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
