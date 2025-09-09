Haberler

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükselişte

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 895 bin liraya yükseldi. İşlem hacmi ise toplamda 13 milyar 361 milyon lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 895 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 855 bin lira, en yüksek 4 milyon 903 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1 artışla 4 milyon 895 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 849 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 361 milyon 277 bin 809,16 lira, işlem miktarı ise 2 bin 751,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 796 milyon 586 bin 177,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.849.000,003.640,00

En Düşük4.855.000,003.609,30

En Yüksek4.903.000,003.690,00

Kapanış4.895.000,003.609,30

Ağırlıklı Ortalama4.886.536,723.659,21

Toplam İşlem Hacmi (TL)13.361.277.809,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.751,57

Toplam İşlem Adedi177

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Davutoğlu isyan etti: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibine şok! Sportif direktör istifa etti

Süper Lig ekibinde şok istifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.