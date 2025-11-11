Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 810 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 563 bin lira, en yüksek 5 milyon 820 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 5 milyon 810 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 740 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 383 milyon 960 bin 235,42 lira, işlem miktarı ise 1666,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 450 milyon 717 bin 810,15 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: