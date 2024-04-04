Üye Girişi
Haberler

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 415 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 954 milyon 975 bin 713,05 lira, işlem miktarı ise 817,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 961 milyon 298 bin 235,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.405.000,002.250,00

En Düşük2.350.000,002.262,00

En Yüksek2.421.000,002.370,00

Kapanış2.415.000,002.262,00

Ağırlıklı Ortalama2.390.186,272.327,70

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.954.975.713,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg)817,89

Toplam İşlem Adedi62

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Engin Polat ve Dilan Polat son durum! Dilan ve Engin Polat serbest mi bırakıldı? Polat çifti hakkındaki son karar ne? 5 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Eda Ece kızına ne isim koydu? Eda Ece'nin kızının isim anlamı ne? Mina İpek isminin anlamı! Okul penceresinden düştü, hayatını kaybetti! 13 yaşındaki öğrenci nasıl ve neden öldü? İntihar mı cinayet mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! BAYRAMIN İLK GÜNÜ NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi tarihte başlıyor, ayın kaçında başlayacak? Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu? Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Beşiktaş maçı şifresiz mi? 5 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Kızılcık Şerbeti son bölümde ne oldu? Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? 9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi? İğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title