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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 438 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 artışla 2 milyon 446 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 416 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 488 milyon 118 bin 728,73 lira, işlem miktarı ise 199,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 488 milyon 118 bin 728,73 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Aktif Yatırım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Turan Kıymetli Madenler ve VakıfBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.416.000,002.327,00

En Düşük2.438.000,002.220,00

En Yüksek2.470.000,002.220,00

Kapanış2.446.000,002.220,00

Ağırlıklı Ortalama2.451.669,012.220,00

Toplam İşlem Hacmi (TL)488.118.728,73

Toplam İşlem Miktarı (Kg)199,99

Toplam İşlem Adedi16

Kaynak: AA / Ekonomi

İstanbul Altın Rafinerisi Aktif Yatırım Bankası Borsa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

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