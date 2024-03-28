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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 264 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 416 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 408 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 416 milyon 736 bin 884,50 lira, işlem miktarı ise 1.014,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 431 milyon 709 bin 868,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.408.000,002.188,00
En Düşük2.264.000,002.174,95
En Yüksek2.420.000,002.330,00
Kapanış2.416.000,002.327,00
Ağırlıklı Ortalama2.398.501,172.293,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.416.736.884,50

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.014,38

Toplam İşlem Adedi48

Kaynak: AA / Ekonomi

Ahlatcı Metal Rafineri Borsa İstanbul Ziraat Bankası İş Bankası Ekonomi Güncel Haberler

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