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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 455 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 222 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 455 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 455 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 417 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 556 milyon 412 bin 10,83 lira, işlem miktarı ise 2.759,75 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 557 milyon 180 bin 210,49 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olarak sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 455 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 222 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 455 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 455 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 417 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 556 milyon 412 bin 10,83 lira, işlem miktarı ise 2.759,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 557 milyon 180 bin 210,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.417.000,002.140,00

En Düşük2.222.000,002.150,00

En Yüksek2.455.000,002.335,30

Kapanış2.455.000,002.330,00

Ağırlıklı Ortalama2.438.282,492.261,79

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.556.412.010,83

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.759,75

Toplam İşlem Adedi185

Kaynak: AA / Ekonomi

Ahlatcı Metal Rafineri Borsa İstanbul Finans Ekonomi Güncel Haberler

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