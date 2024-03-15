Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 417 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 408 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 417 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 408 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 486 milyon 121 bin 663,54 lira, işlem miktarı ise 3.640,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 497 milyon 788 bin 940,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Yapı ve Kredi Bankası, DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: