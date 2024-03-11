Üye Girişi
Haberler

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Güncelleme:

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 218 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 918 milyon 770 bin 901,10 lira, işlem miktarı ise 1.666,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 472 milyon 187 bin 792,37 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuraş Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 218 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 918 milyon 770 bin 901,10 lira, işlem miktarı ise 1.666,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 472 milyon 187 bin 792,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuraş Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.355.000,002.147,00

En Düşük2.218.000,002.160,00

En Yüksek2.415.000,002.313,45

Kapanış2.410.000,002.160,00

Ağırlıklı Ortalama2.390.661,502.286,09

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.918.770.901,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.666,70

Toplam İşlem Adedi58

Kaynak: AA / Ekonomi

Ahlatcı Metal Rafineri Borsa İstanbul Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 12 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Mart'ta yaşananlar! Gökhan Kasap kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kaç yaşında, nereli? Turgut Sadıkoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Turgut Sadıkoğlu kaç yaşında, nereli? 12 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Orçun Şekercioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Gökay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı İbrahim Gökay kaç yaşında, nereli? Gülşen Kılınçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gülşen Kılınçer kaç yaşında, nereli? İSTANBUL 2024 İftar Vakti, Sahur Vakti, İmsak Saati: İstanbul'da iftar saat kaçta olacak, iftara ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak? Necmettin Deniz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Necmettin Deniz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title