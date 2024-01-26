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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 55 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 55 bin liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 52 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 797 milyon 834 bin 727,92 lira, işlem miktarı ise 888,81 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 806 milyon 991 bin 904,04 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 55 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 55 bin liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 52 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 797 milyon 834 bin 727,92 lira, işlem miktarı ise 888,81 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 806 milyon 991 bin 904,04 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.052.000,002.005,00

En Düşük1.950.000,002.003,00

En Yüksek2.060.000,002.112,00

Kapanış2.055.000,002.112,00

Ağırlıklı Ortalama2.038.246,762.079,94

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.797.834.727,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)888,81

Toplam İşlem Adedi???????36

Kaynak: AA / Ekonomi

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