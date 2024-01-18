Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 47 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 43 bin lira, en yüksek 2 milyon 50 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 artışla 2 milyon 47 bin liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 542 milyon 789 bin 256,86 lira, işlem miktarı ise 761,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 814 milyon 300 bin 657,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: