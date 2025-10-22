Haberler

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüşte

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altın kilogram fiyatı, yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin liraya gerileyerek günü kapattı. İşlem hacmi 8 milyar 108 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 760 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 760 bin lira, en yüksek 6 milyon 141 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 115 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 108 milyon 561 bin 207,71 lira, işlem miktarı ise 1365,14 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 249 milyon 657 bin 724,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, QNB Bank, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış6.115.000,004.510,00

En Düşük5.760.000,004.280,00

En Yüksek6.141.000,004.525,00

Kapanış5.760.000,004.280,00

Ağırlıklı Ortalama6.005.063,064.396,81

Toplam İşlem Hacmi (TL)8.108.561.207,71

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.365,14

Toplam İşlem Adedi77

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Demet'in canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
Tıp dünyası yasta! Sevilen profesör hayatını kaybetti

Tıp dünyası yasta! Sevilen profesör hayatını kaybetti
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü

Asya ülkesinin lideri ölümden döndü! Helikopter ok gibi piste saplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.