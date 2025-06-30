Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüşte

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,1 azalarak 4 milyon 170 bin liraya geriledi. Gün boyunca en düşük 4 milyon 166 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 248 bin lira seviyelerine ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 170 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 166 bin lira, en yüksek 4 milyon 248 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 170 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 218 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 798 milyon 968 bin 425,03 lira, işlem miktarı ise 428,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 938 milyon 768 bin 418,83 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.218.000,003.300,00

En Düşük4.166.000,003.256,45

En Yüksek4.248.000,003.295,00

Kapanış4.170.000,003.295,00

Ağırlıklı Ortalama4.211.723,633.267,28

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.798.968.425,03

Toplam İşlem Miktarı (Kg)428,32

Toplam İşlem Adedi52

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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