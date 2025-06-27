Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 218 bin lira olarak belirlendi. Fiyat, gün içinde en düşük 4 milyon 175 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 320 bin lira seviyelerine ulaştı. Altın borsasında toplam işlem hacmi ise 10 milyar 638 milyon liraya ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 218 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 175 bin lira, en yüksek 4 milyon 320 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 288 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 638 milyon 807 bin 693,36 lira, işlem miktarı ise 2.533,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 675 milyon 521 bin 903,59 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ile Fours Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.288.000,003.308,65

En Düşük4.175.000,003.247,00

En Yüksek4.320.000,003.395,00

Kapanış4.218.000,003.300,00

Ağırlıklı Ortalama4.238.283,623.279,39

Toplam İşlem Hacmi (TL)10.638.807.693,36

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.533,36

Toplam İşlem Adedi69

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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