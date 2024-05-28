Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 410 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 438 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 445 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 868 milyon 399 bin 50,19 lira, işlem miktarı ise 1.180,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 895 milyon 112 bin 509,99 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: