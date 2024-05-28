Üye Girişi
Haberler

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 410 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 438 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 410 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 410 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 438 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 445 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 868 milyon 399 bin 50,19 lira, işlem miktarı ise 1.180,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 895 milyon 112 bin 509,99 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.445.000,002.345,00

En Düşük2.410.000,002.320,00

En Yüksek2.438.000,002.389.000,00

Kapanış2.410.000,002.357,50

Ağırlıklı Ortalama2.433.330,822.350,64

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.868.399.050,19

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.180,54

Toplam İşlem Adedi54

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

Bakmadan Geçme

2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Dortmund - Real Madrid final maçı şifresiz mi? #9917 Şarkıcı Göksel eski aşkı ile barıştı mı? Göksel'in sevgilisi kim? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024 - 2025? Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! OKAN BURUK MAAŞI NE KADAR? Okan Buruk'un yeni maaşı ne kadar oldu, kaç TL? EURO 2024 ne zaman başlayacak? Euro 2024 A Milli Takım maç takvimi! #9917 Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular! 11 futbolcu takımdan ayrılıyor Ali Koç takımın yarısını gönderiyor! Fenerbahçe'den ayrılacak isimler kim? Çinli sosyal medya fenomeni Wang neden men edildi? Çinli fenomen neden platformlardan men edildi, ne oldu? 29 Mayıs Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 29 Mayıs burç yorumları nedir? KUŞADASI ŞEZLONG VE ŞEMSİYELER BEDAVA MI? Şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz mi olacak? Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Ebola virüsü nedir? #128137 CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 29 Mayıs İstanbul'un fethi mesajları 2024! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi ile ilgili sözler
Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title