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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 405 bin liraya düştü. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 405 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 azalışla 2 milyon 405 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 405 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 405 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 azalışla 2 milyon 405 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 466 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 354 milyon 393 bin 107,35 lira, işlem miktarı ise 1.794,55 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 359 milyon 486 bin 981,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye İş Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.466.000,002.387,55

En Düşük2.405.000,002.320,00

En Yüksek2.445.000,002.367,75

Kapanış2.405.000,002.363,00

Ağırlıklı Ortalama2.435.881,232.346,48

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.354.393.107,35

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.794,55

Toplam İşlem Adedi94

Kaynak: AA / Ekonomi

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