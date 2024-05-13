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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 449 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 460 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 450 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 449 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 460 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 450 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 432 milyon 651 bin 678,32 lira, işlem miktarı ise 1.410,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 432 milyon 651 bin 678,32 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.475.000,002.400,00

En Düşük2.449.000,002.321,00

En Yüksek2.460.999,002.371,00

Kapanış2.450.000,002.321,00

Ağırlıklı Ortalama2.450.749,962.351,17

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.432.651.678,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.410,09

Toplam İşlem Adedi69

Kaynak: AA / Ekonomi

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