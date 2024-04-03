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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 405 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 330 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 428 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 405 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 537 milyon 197 bin 358,37 lira, işlem miktarı ise 1.498,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 537 milyon 537 bin 979,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.430.000,002.253,00

En Düşük2.330.000,002.250,00

En Yüksek2.428.000,002.357,00

Kapanış2.405.000,002.250,00

Ağırlıklı Ortalama2.345.127,532.302,87

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.537.197.358,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.498,12

Toplam İşlem Adedi43

Kaynak: AA / Ekonomi

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