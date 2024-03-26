Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 350 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 434 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,4 azalışla 2 milyon 350 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 432 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 362 milyon 663 bin 172,77 lira, işlem miktarı ise 1.839,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 419 milyon 252 bin 677,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: