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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 117 bin 897,50 liraya indi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 116 bin lira, en yüksek 2 milyon 121 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 117 bin 897,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 120 bin 50 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 87 milyon 113 bin 625,63 lira, işlem miktarı ise 988,04 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 90 milyon 129 bin 469,54 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi ve Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: STANDART TL/KG: 2.117.897,50, DOLAR/ONS: 2.107,00

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 117 bin 897,50 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 116 bin lira, en yüksek 2 milyon 121 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 117 bin 897,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 120 bin 50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 87 milyon 113 bin 625,63 lira, işlem miktarı ise 988,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 90 milyon 129 bin 469,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi ve Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.120.050,002.018,00

En Düşük2.116.000,002.106,80

En Yüksek2.121.950,002.115,00

Kapanış2.117.897,502.107,00

Ağırlıklı Ortalama2.119.998,96

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.087.113.625,63

Toplam İşlem Miktarı (Kg)988,04

Toplam İşlem Adedi29

Kaynak: AA / Ekonomi

İstanbul Altın Rafinerisi Ahlatcı Metal Rafineri Borsa İstanbul Finans Ekonomi Güncel Haberler

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