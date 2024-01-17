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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon lira, en yüksek 2 milyon 54 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,6 azalışla 2 milyon liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon lira, en yüksek 2 milyon 54 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,6 azalışla 2 milyon liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 53 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 1 milyar 668 milyon 198 bin 723,52 lira, işlem miktarı ise 825,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 738 milyon 668 bin 443,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Fours Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.053.000,002.119,20

En Düşük2.000.000,002.005,00

En Yüksek2.054.000,002.124,55

Kapanış2.000.000,002.115,90

Ağırlıklı Ortalama2.038.005,662.068,53

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.668.198.723,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg)825,85

Toplam İşlem Adedi???????54

Kaynak: AA / Ekonomi

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