Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Arttı: Kilogram Fiyatı 5 Milyon 780 Bin Lira

Borsa İstanbul'da Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,03 artışla 5 milyon 780 bin liraya yükseldi. Gün içinde en düşük 5 milyon 762 bin lira, en yüksek 5 milyon 827 bin lira seviyelerini gördü. Toplam işlem hacmi ise 3 milyar 934 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 780 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 762 bin lira, en yüksek 5 milyon 827 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,03 artışla 5 milyon 780 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 778 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 934 milyon 370 bin 82,47 lira, işlem miktarı ise 685,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 40 milyon 99 bin 508,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.778.000,004.067,95

En Düşük5.762.000,004.100,00

En Yüksek5.827.000,004.285,00

Kapanış5.780.000,004.254,00

Ağırlıklı Ortalama5.798.794,814.193,42

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.934.370.082,47

Toplam İşlem Miktarı (Kg)685,56

Toplam İşlem Adedi48

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
