Borsa İstanbul'da Altın Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 288 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 221 bin lira, en yüksek 4 milyon 300 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 288 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 260 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 428 milyon 738 bin 564,87 lira, işlem miktarı ise 1.287,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 537 milyon 987 bin 725,18 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler, Şura Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: