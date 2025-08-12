Borsa İstanbul'da Ağustos Vadeli Kontrat Yüzde 0,06 Yükseldi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,06 yükselişle 12.462,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 artışla 12.454,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.461,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artışla 12.462,00seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Öte yandan yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.