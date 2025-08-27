Borsa İstanbul'da Ağustos Vadeli Kontrat Yükselişle Açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, %0,18 yükselişle 12.788,00 puandan işlem görmeye başladı. Küresel piyasalarda ise Nvidia'nın finansal sonuçlarına odaklanıldı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,18 yükselişle 12.788,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,06 düşüşle 12.765,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.773,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 artışla 12.788,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlarına odaklandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.900 ve 13.000 seviyesinin direnç, 12.700 ve 12.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

