Borsa İstanbul'da Açığa Satış Düzenlemesi

Güncelleme:
BIST 100 endeksindeki %2 değişim nedeniyle Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme getirildi. Seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
