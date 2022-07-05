Borsa ilk yarıda yükseldi Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,88'lik değer kazandı. Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,88'lik değer kazandı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,88'lik değer kazandı. Endeks 21,62 puan artışla 2.465,40 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi ise yüzde 1,04 değer kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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