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Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 4,61'lik değer kazandı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 4,61'lik değer kazandı. Endeks 210,95 puan artışla 4.791,62 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 39,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,31, holding endeksi ise yüzde 4,43 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 4,61'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 4,61'lik değer kazandı. Endeks 210,95 puan artışla 4.791,62 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 39,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,31, holding endeksi ise yüzde 4,43 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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