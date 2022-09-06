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Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı

Ekonomi Haberleri

Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,06'lık değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,06'lık değer kazandı. Endeks 3.321,30 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,06'lık değer kazandı. Endeks 98,56 puan artışla 3.321,30 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,81, holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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