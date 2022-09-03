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Borsa haftayı rekorla kapattı

Ekonomi Haberleri

Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 2,55'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 2,55'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 2,55'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 80 puanlık artışla 3.222,74 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 79,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,02, holding endeksi 2,80 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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