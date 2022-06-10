Borsa haftayı düşüşle kapattı - Haberler

Borsa haftayı düşüşle kapattı Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,11'lik düşüşle tamamladı. Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,11'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,11'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 28,46 puanlık azalışla 2.543,10 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,89 değer kazanırken, holding endeksi 2,04 azaldı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Borsa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

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