Borsa, haftaya yüzde 6,72'lik düşüşle başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 6,72'lik düşüşle başladı. Endeks, 703,79 puanlık azalışla 9.769,69 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 7,79, holding endeksi de yüzde 5,97 değer kaybetti.
Borsa, haftaya yüzde 6,72'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 6,72'lik düşüşle başladı. Endeks, 703,79 puanlık azalışla 9.769,69 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 7,79, holding endeksi de yüzde 5,97 değer kaybetti. - İSTANBUL