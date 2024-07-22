Borsa, haftaya yüzde 0,24'lük yükselişle başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Endeks, 26,43 puanlık artışla 11.182,64 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64 azalırken, holding endeksi 0,45 değer kazandı.
Borsa, haftaya yüzde 0,24'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Endeks, 26,43 puanlık artışla 11.182,64 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64 azalırken, holding endeksi 0,45 değer kazandı. - İSTANBUL