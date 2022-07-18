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Borsa haftaya yükselişle başladı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,39 artışla 2.415,59 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,39 artışla 2.415,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,15 puan ve yüzde 1,39 değer kazanarak 2.415,59 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 1,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96'yla ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,15'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul, perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 azalışla 2.382,44 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yükseldiğini kaydederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 puanın direnç, 2.370 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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