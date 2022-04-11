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Borsa haftaya yükselişle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,42 artışla 2.403,52 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,42 artışla 2.403,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,12 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 2.403,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık endeksi, tek kaybettiren yüzde 0,79'la elektrik oldu.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının küresel pay piyasalarında risk algısını beslediğini ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimalinin de düşük seyreden risk iştahında önemli rol oynadığını aktaran analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 2.406 puanın direnç, 2.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler

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