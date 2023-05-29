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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Ekonomi Haberleri

Borsa, haftaya yüzde 2,52'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 2,52'lik yükselişle başladı. Endeks, 115,49 puanlık artışla 4.696,17 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi 1,56 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa, haftaya yüzde 2,52'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 2,52'lik yükselişle başladı. Endeks, 115,49 puanlık artışla 4.696,17 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi 1,56 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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