Borsa haftaya yükselişle başladı
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Borsa, haftaya yüzde 2,52'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 2,52'lik yükselişle başladı. Endeks, 115,49 puanlık artışla 4.696,17 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi 1,56 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa, haftaya yüzde 2,52'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 2,52'lik yükselişle başladı. Endeks, 115,49 puanlık artışla 4.696,17 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi 1,56 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi