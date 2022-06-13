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Borsa haftaya düşüşle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 azalışla 2.536,79 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 azalışla 2.536,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,32 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 2.536,79 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,12'yle bilişim, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel çapta risk iştahının azalması ile satış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 2.543,10 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşerek enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceği görüşlerini boşa çıkardığını belirterek, bu gelişme sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutumunu sürdüreceği endişesinin piyasalarda satış baskısını güçlendirdiğini ifade etti.

Fed'in çarşamba günkü para politikası kararlarına kadar piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.570 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 3 milyar 390 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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