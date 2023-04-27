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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 4.816,31 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 4.816,31 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,80 puan değer kazanarak 4.816,31'e çıktı. Toplam işlem hacmi 19,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artmasıyla yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerinin törpülendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ayrıca TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel harcamalar ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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