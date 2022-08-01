Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,94 artışla 2.642,63 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,25 puan değer kazanarak 2.642,63'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 2,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek kaybettiren ise yüzde 0,02 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesinin yanı sıra şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 seviyesinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.