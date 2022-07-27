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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 2.540,08 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 2.540,08 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,95 puan değer kazanarak 2.540,08'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,89 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün yayımlanacak para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisi de korunuyor.

Yurt içinde dün açıklanmaya başlanan bilançolarla birlikte, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artabileceğini dile getiren analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul Fed Ekonomi Haberler

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