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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 artışla 2.545,26 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 artışla 2.545,26 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,70 puan değer kazanarak 2.545,26'ya çıktı.

Toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,09 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,16 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) çarşamba günü açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını, dünya genelinde veri gündeminin de yoğun olacağını bildirdi.

Yurt içinde, gözlerin bu hafta açıklanmaya başlanacak şirket bilançolarına çevrildiğini kaydeden analistler, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artmasının beklendiğini dile getirdi.

Öğleden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilecek Finansal İstikrar Komitesi'nden gelecek haberlerin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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